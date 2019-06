Ponte Genova: Toti, irresponsabile puntare dito e sostituirsi a magistrati

- "Irresponsabile puntare il dito e sostituirsi ai magistrati". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine del convegno "Il futuro per Forza" in corso a Sesto San Giovanni. "Ieri a Genova è andata in scena l’Italia migliore e l’Italia peggiore" ha spiegato Toti riferendosi all'bbattimento di quanto restava del ponte Morandi. "L’Italia migliore è stata quella degli operai, dei tecnici e degli ingegneri, della politica che ha saputo marciare unita e ieri in pochi secondi ha saputo cancellare una ferita del nostro Paese mettendo le basi per ripartire". "Dall’altra parte - ha sottolineato il coordinatore di Forza Italia - c’è chi continua a sostituirsi ai magistrati, puntando il dito in modo irresponsabile, mettendo a rischio i risparmi degli italiani. Non credo che continuare a dividere l’Italia fra buoni e cattivi sia un modo per costruire un Paese migliore". (Rem)