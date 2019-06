Migranti: Salvini, Italia fa rispettare suoi confini, altre due navi di Ong tedesca e spagnola sono avvisate

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in seguito all'esito del caso Sea Watch in una diretta Facebook ha avvertito: "Ci sono due altre navi di due Ong, una tedesca e una spagnola in rotta nel Mediterraneo. Ong avvisate, mezze salvate - ha aggiunto -. Si stanno riavvicinando alla Libia, ora sanno che l'Italia fa rispettare i suoi confini". (Rin)