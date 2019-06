Torino: 8 mila persone per l'Italian Tech Week, sarà ripetuta nel 2020 (2)

- ITW è un progetto non profit promosso da Camera di commercio di Torino, Club degli Investitori, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione LINKS, OGR, Politecnico di Torino, School of Entrepreneurship and Innovation (SEI), Torino Social Impact, Unione Industriale di Torino e Università degli Studi di Torino: 11 associazioni e istituzioni dell’area torinese che hanno l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema territoriale dell’innovazione, offrendo al contempo occasioni di confronto, apprendimento e di riflessione di livello nazionale ed europeo. Con il loro contributo Camera di commercio di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT permettono la realizzazione del progetto, insieme al main corporate partner Ferrovie dello Stato Italiane. L’Italian Tech Week è realizzata in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico/UIBM ed ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino. (Rpi)