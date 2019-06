Torino: 8 mila persone per l'Italian Tech Week, sarà ripetuta nel 2020

- Con il dialogo tra il fondatore di Spotify, Daniel Ek, e il presidente della Fondazione Agnelli, John Elkann, si è chiuso ieri l’OGR SEI Torino Forum, che ha riunito nella suggestiva Sala Fucine delle OGR circa 1.000 persone, tra investitori, professionisti, studenti e imprenditori, provenienti da 18 Paesi, prevalentemente europei. Il forum è stato l’ultimo appuntamento del programma ufficiale dell’Italian Tech Week, che ha coinvolto un totale di circa 8.000 persone; sono state 65 le aziende e le istituzionali nazionali ed internazionali coinvolte in circa 60 eventi gratuiti, rivolti sia ai professionisti sia al grande pubblico. Forti del successo della prima edizione, nelle prossime settimane i promotori dell’Italian Tech Week si confronteranno per iniziare a programmare l’edizione 2020. Ma la settimana dell’innovazione e della tecnologia non finisce qui: oggi e domani si volgerà infatti l’Italian Tech Week End, che vedrà impegnati al Toolbox (Via Montefeltro, 2 a Torino) 250 giovani, in gran parte studenti universitari. Obiettivo: dare vita in appena 48 ore al più grande esperimento partecipato di creazione di impresa, dall’idea alla sua realizzazione (in forma di prototipo), che risponda a un bisogno sociale. (segue) (Rpi)