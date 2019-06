Russia-Egitto: Putin, pronti a portare rapporti bilaterali ad un nuovo livello

- La Federazione Russa è determinata a portare i rapporti bilaterali con l’Egitto ad un nuovo livello. Lo ha dichiarato il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, durante un incontro con l’omologo egiziano, Abdel Fatah al Sisi, organizzato a margine del summit del G20 attualmente in corso ad Osaka, in Giappone. “Abbiamo un rapporto eccellente e dinamico, e siamo pronti a consolidarlo ulteriormente”, ha detto Putin, aggiungendo che le attività in tal senso si baseranno su quanto scritto all’interno dell’accordo di partenariato che le autorità dei due paesi hanno firmato lo scorso autunno. Le dichiarazioni del presidente russo sono state in parte riprese anche da al Sisi, che ha sottolineato di essere anche lui interessato ad un rafforzamento della cooperazione economica e commerciale nel prossimo futuro.(Git)