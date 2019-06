Migranti: la Sea Watch entrata a Lampedusa, arrestata la comandante, scesi a terra i 40 a bordo

- La vicenda della Sea Watch 3 è entrata nella sua terza fase. Dopo 16 giorni in mare, le polemiche, i tentativi di coinvolgere la Ue per i ricollocamento dei 40 migranti a bordo, la nave della Ong tedesca è entrata nel porto di Lampedusa forzando un ultimo tentativo di blocco da parte di una motovedetta della Guardia di Finanza. Era l'1:30 di notte. Carola Rackete, la comandante della nave ha invocato lo "stato di necessità" ed ha attraccato alla banchina principale del porto - quella riservata ai traghetti - nonostante l'unità della GdF le avesse comunicato il divieto e avesse anche tentato di impedire l'attracco frapponendosi tra il molo e la Sea Watch 3 che non ha fermato la sua manovra. Una volta ormeggiata, i finanzieri sono saliti a bordo e hanno arrestato Carola Rackete con l'accusa di "resistenza o violenza contro nave da guerra" e "tentato naufragio" per la manovra d'attracco che ha rischiato la collisione con la motovedetta. Poco prima dell'alba è arrivata l'autorizzazione allo sbarco dei 40 migranti che sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza in contrada Imbiacola. E da questo momento è cominciata la terza fase della vicenda: quella giudiziaria e quella politica con la Ue per i ricollocamenti. (Rin)