Nepal: aeroporto internazionale di Katmandu, oggi conclusione dei lavori sulla pista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di ristrutturazione della pista dell’aeroporto internazionale Tribhuvan di Katmandu, capitale del Nepal, si concluderanno oggi. Da lunedì primo luglio lo scalo resterà aperto per 21 ore al giorno. Da marzo la struttura è chiusa per dieci ore al giorno, in orario notturno, dalle 22 alle 8, per consentire il rifacimento dell’asfalto, segnato da profonde crepe. Dal primo settembre, però, inizieranno altri lavori, che dureranno fino al 31 dicembre, per ristrutturare la corsia dei taxi; ciò comporterà la chiusura per sette ore al giorno, questa volta in orario diurno, dalle 11.30 alle 18.30, proprio in autunno, l’alta stagione per il turismo nepalese. Lo ha comunicato il direttore generale dell’aeroporto, Raj Kumar Chettri. (segue) (Inn)