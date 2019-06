Energia: Putin discute cooperazione bilaterale con Riad a incontro con principe ereditario

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha discusso il futuro della cooperazione tra Mosca e Riad nel mercato energetico globale durante il suo incontro di oggi con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka, in Giappone. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Sono felice di aver avuto l’opportunità di parlarne durante il nostro colloquio di oggi”, ha detto il capo di Stato russo. “L’impegno che stiamo mettendo nel tentativo di stabilizzare il mercato energetico globale sta dando risultati positivi, e abbiamo già avuto modo di parlarne nella giornata di ieri”, ha concluso Putin, confermando di essere intenzionato a recarsi in visita ufficiale in Arabia Saudita il prossimo autunno. (Git)