Usa-Russia: Trump, enorme potenziale in termini di interscambio commerciale

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottolineato la necessità di rafforzare l’interscambio commerciale con la Federazione Russa dopo aver incontrato il suo omologo, Vladimir Putin, a margine del vertice del G20 attualmente in corso a Osaka, in Giappone. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Abbiamo avuto un colloquio eccellente”, ha detto Trump in conferenza stampa, aggiungendo che i due paesi potrebbero ottenere risultati eccellenti se rafforzassero i loro rapporti commerciali, soprattutto nel settore delle risorse naturali. “Hanno un territorio molto ricco di risorse naturali, dal petrolio ai minerali: al momento il nostro interscambio commerciale è a dir poco ridicolo, ma presenta un potenziale enorme che va assolutamente sfruttato”, ha aggiunto. (Git)