Libia: Lna, attaccheremo navi e aerei turchi nel nostro territorio

- L'esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, ha denunciato che "la Libia sta assistendo a una brutale invasione turca da ieri". In una nota, il Comando Generale dell'Lna ha reso noto di "aver dato ordine alla sua aviazione di prendere di mira navi e imbarcazioni turche nelle acque territoriali libiche "a causa del sostegno logistico della Turchia ai gruppi terroristici in Libia". "Il governo provvisorio della Libia dovrebbe espellere tutte le compagnie turche operanti in Libia e terminare le loro opere in tutti i progetti sul territorio libico, boicottando industrie e prodotti turchi e fermare i voli civili da e per la Turchia verso gli aeroporti libici in risposta a questa aggressione terroristica turca ", conclude la nota.(Lit)