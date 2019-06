Migranti: Salvini su Sea Watch, comandante arrestata, naufraghi in altri Paesi europei, missione compiuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive su Facebook: "Comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla Ong straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta". E in un post scriptum aggiunge: "Vergogna per il silenzio del governo olandese. Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell'ordine. Giustizia è fatta".(Rin)