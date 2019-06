Giappone: G20, Conte, grazie a staff, collaboratori, ambasciata e consolato per lavoro svolto

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pubblica una foto su Facebook e commenta: "Una 'foto di famiglia' d’eccezione, quella con i compagni di viaggio di questo G20 a Osaka: il mio staff, i collaboratori e gli amici dell’ambasciata italiana e del nostro consolato qui in Giappone. Il mio ringraziamento speciale a tutti per il lavoro svolto. In questi giorni, sempre". (Rin)