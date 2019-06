Decreto Crescita: Bitonci, pronta circolare Ade, boccata ossigeno su obbligo corrispettivi

- Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia e Finanze, della Lega, informa in una nota: "In concomitanza alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Crescita, che prevede, tra le varie misure, una moratoria per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri ed una sospensione delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell'obbligo, uscirà la circolare dell'Agenzia dell'entrate che, oltre a specificare appunto la sospensione delle sanzioni per sei mesi, in mancanza del nuovo registratore di cassa idoneo all'invio telematico dei corrispettivi, interpreta la norma in maniera estensiva consentendo l'invio anche via web entro il mese successivo". (segue) (Com)