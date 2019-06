Decreto Crescita: Bitonci, pronta circolare Ade, boccata ossigeno su obbligo corrispettivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bitonci quindi spiega, "Con l'articolo 12-quinquies del decreto introdotto durante l'esame del provvedimento alla Camera, per andare incontro alle circa 900 sotto-aree con problemi di connessione internet in quanto sprovviste di copertura 3G o 4G di almeno un operatore, abbiamo previsto che l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri possa avvenire entro i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Al contempo, prendendo atto delle difficoltà iniziali cui i commercianti potrebbero andare incontro, abbiamo voluto prevedere in via temporanea un alleggerimento del quadro sanzionatorio, stabilendo che il ritardo nella trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri non sia sanzionabile qualora la trasmissione avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione e che la non applicazione della sanzione vale per tutto il primo semestre di vigenza dell'obbligo, quindi fino a dicembre prossimo per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e fino a giugno 2020 per tutti gli altri soggetti. La circolare dell'Agenzia delle entrate - conclude - servirà per superare le criticità dovute ai ritardi di consegna dei nuovi registratori di cassa telematici". (Com)