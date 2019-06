Russia-Ucraina: Putin, decisione su marinai ucraini spetta a tribunale

- Una decisione concreta sul destino dei marinai ucraini arrestati a seguito dell’incidente che ha avuto luogo lo scorso novembre nello Stretto di Kerch sarà presa una volta che il tribunale avrà emanato una sentenza. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, aggiungendo di aver discusso la vicenda con l’omologo degli Stati Uniti, Donald Trump. “Ne abbiamo parlato prima a pranzo, e poi nuovamente durante il nostro colloquio bilaterale”, ha detto il capo dello Stato russo, aggiungendo che “una decisione concreta non è stata ancora presa: al momento vi è un processo in corso in Russia, e dobbiamo aspettare la sentenza del tribunale”. (segue) (Git)