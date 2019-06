Minori: Pillon (Lega) su affidi illeciti, orrore per vicenda, avanti con riforma case famiglia

- Il senatore Simone Pillon, capogruppo Lega in commissione Giustizia e vicepresidente commissione Infanzia e Adolescenza, commenta in una nota: "La vicenda degli abusi sui minori in affidamento in Emilia Romagna ha suscitato in tutti noi sdegno e orrore. E lo stesso accade con i suoi raccapriccianti dettagli, che stanno emergendo nelle ultime ore e che non possono lasciarci indifferenti. È singolare - prosegue - che tra le persone coinvolte ci sia anche chi, come Claudio Foti, responsabile Centro Studi Hansel e Gretel, tra i più acerrimi oppositori della riforma dell'affido, oggi agli arresti per aver, secondo i Pm, costruito un vergognoso sistema di business e abusi sulla pelle dei minori. Da uomo di legge e rappresentante delle istituzioni, nel rispetto del garantismo e della presunzione di innocenza, confido che la magistratura faccia il suo lavoro e provveda ad accertare tutte le responsabilità del caso. Alla luce di questi fatti ignobili, mentre parte la commissione di Inchiesta sulle case famiglia voluta dalla Lega, è evidente la necessità di una riforma che elimini l'affido alle case famiglia e imponga la videoregistrazione dei colloqui coi minori, proposta che probabilmente non deve essere molto gradita a chi vuole fare affari con gli affidi illeciti. A maggior ragione, noi andiamo avanti", conclude. (Com)