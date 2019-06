Migranti: De Petris (Leu) su Sea Watch, responsabilità di Salvini, rifiutata ogni soluzione ragionevole

- La senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, commenta in una nota: "L'epilogo dell'ennesimo braccio di ferro ingaggiato dal governo italiano sulla pelle di poche decine di persone è quello a cui mirava sin dall'inizio il ministro Salvini. Non c'è mai stata da parte del governo italiano alcuna volontà di risolvere questa vicenda con umanità e ragionevolezza, neppure quando altri Paesi europei si sono detti pronti ad accogliere i profughi della Sea Watch. Salvini invece - rimarca - ha puntato sempre alla massima drammatizzazione, anche a costo di determinare situazioni di vero pericolo, pur di moltiplicare gli effetti propagandistici. Gli unici a cui sia davvero interessato. E' questa la sola ragione della guerra senza quartiere contro le Ong scatenata da Salvini. Mi auguro che Carola Reckete, rea solo di aver salvato decine di vite umane e di averle portate in salvo dopo 17 giorni terribili, venga scarcerata al più presto", conclude la presidente De Petris. (Com)