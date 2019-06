Torino: Cesana, commemorazione della battaglia delle Alpi del 1940

- Il 29 e 30 giugno Cesana Torinese ospita la Commemorazione storica in memoria della Battaglia delle Alpi del giugno 1940, organizzata dall’Associazione "Monte Chaberton - 515a Batteria G.a.F." Ecco il programma della due giorni per condividere l’evento sia nel centro di Cesana Torinese che in alta quota in località Petit Vallon, sul versante francese del Monte Chaberton, partendo in escursione da Claviere. Da non perdere il Concerto del Coro CAI UGET, sabato sera alle ore 20.45 a Sauze di Cesana presso la Chiesa di San Restiuto. Ingresso libero. Sabato 29 giugno alle ore 11.00 a Cesana Torinese si terrà la Commemorazione dei Caduti con partenza dal Comune di Cesana Torinese e cerimonia presso il Monumento ai Caduti dello Chaberton alla presenza delle Autorità civili e militari, dei gruppi di rievocazione storica e della Fanfara Ana Valsusa. Alle ore 15.30 a tenere banco sarà la Conferenza Storica "La Battaglia del Gigante", presso la Biblioteca comunale “2 giugno”, in Viale 4 Novembre. Interverranno Eugenio Garoglio con “Assietta: passato e presente tra storia e leggenda”, Alessia Maria Simona Giorda con “Donne in guerra”; Vincenzo De Benedetto con “21 giugno 1940: duello tra artiglierie”; Mauro Minola con “Chaberton tra storia, aneddoti e spionaggio”. Modera Emanuele Mugnaini (Presidente Associazione Monte Chaberton). In serata, alle ore 20.45 a Sauze di Cesana presso la Chiesa di San Restiuto è in programma il Concerto del Coro CAI UGET. Ingresso libero. (segue) (Rpi)