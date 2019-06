Torino: Cesana, commemorazione della battaglia delle Alpi del 1940 (2)

- Domenica 30 giugno, in località Petit Vallon, alle ore 11.30 si terrà l’Alzabandiera seguito dalla Celebrazione della Santa Messa (alla Batteria Alta) in ricordo dei Caduti dello Chaberton di ieri e di oggi; Lettura preghiera dell’Artigliere; Visita guidata, a piccoli gruppi, all’interno della batteria B14 (610° Batteria G.a.F. del Vallonetto), alla polveriera ottocentesca a cura del personale dell’Associazione. Coloro che vorranno unirsi alle celebrazioni in quota potranno partecipare all’escursione alla Batteria Alta. Domenica il punto di ritrovo è alle ore 8,30 presso la struttura di iscrizione del Ponte Tibetano a Claviere dove due accompagnatori facenti parte della associazione Monte Chaberton 515^ Batteria G.a.F. guideranno gli escursionisti nel tragitto. La partenza è fissata per le 8.45 in direzione “Tagliata di Claviere”. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore. Il pranzo al sacco è a cura di ogni partecipante. Si raccomanda l’utilizzo di abbigliamento ed attrezzatura escursionistica. (Rpi)