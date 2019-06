Marocco: cellule terrorista di Ourika progettavano attacchi con motociclette

- I membri della cellula terrorista sgominata a Ourika, in Marocco, si stavano preparando a compiere attacchi contro siti sensibili con l'aiuto di motocicli in quanto passano più facilmente attraverso i checkpoint della polizia e possono aggirarsi furtivamente. I membri della cellula terroristica smantellata martedì avevano infatti preso di mira gruppi di turisti e stabilimenti strategici per fare il maggior numero di vittime. Questo è quanto emerge dai primi elementi dell'indagine condotta dai servizi anti-terrorismo di Rabat. L'inchiesta, ancora in corso, ha anche evidenziato un cambio di strategia tra i terroristi. Così, per passare inosservati, i membri del gruppo si erano rasati le barbe e evitavano di frequentare luoghi popolati, optando piuttosto per i dintorni della città. Per evitare i posti di blocco, hanno viaggiato in motocicletta, riferisce il quotidiano “Assabah”. I servizi anti-terrorismo hanno anche sequestrato una motocicletta che i membri della cellula si stavano preparando a usare. In una città come Marrakech, dice “Assabah”, una moto passa quasi inosservata e può aggirarsi senza destare sospetti.(Res)