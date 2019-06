Energia: Putin, Mosca e Riad a favore di estensione accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Russia e Arabia Saudita sono a favore di un’estensione dell’accordo Opec+ tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e le nazioni non aderenti al cartello. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, al termine del suo incontro con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka. “Abbiamo parlato anche della possibilità di estendere ulteriormente l’accordo per i tagli alla produzione petrolifera”, ha detto Putin, aggiungendo che l’estensione potrebbe avere una durata tra i sei e i nove mesi.(Git)