Migranti: Mulè (FI) su Sea Watch, nessun vincitore, a Lampedusa perdono tutti

- Il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, afferma su Facebook: "Non c'è nessun vincitore nella vicenda SeaWatch. Perdono tutti a Lampedusa: un'Europa miope ed egoista, lo Stato italiano costretto a contestare la 'resistenza a una nave da guerra', i migranti, la sinistra che non distingue il senso di umanità dal senso del giusto. Perde - aggiunge - Carola Rackete che viola deliberatamente le leggi e sfida l'autorità di uno Stato con un atto di disobbedienza 'incivile', perde il governo olandese che alza la voce (eccome) se ad essere infrante sono le sue di regole. Perde l'Italia, che sull'immigrazione non è stata capace di far sentire la voce ed imporre una linea che risparmia la dignità di 40 persone e ristabilisce ordine ed equa redistribuzione dei migranti in Europa. Un anno fa al termine del Consiglio europeo il premier Conte affermava: 'L'Italia non è più sola in tema di immigrazione'... sipario".(Rin)