Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra notte e mattino locali annuvolamenti in transito dalle Prealpi verso la pianura occidentale. In giornata cielo in prevalenza sereno ovunque. Precipitazioni assenti, anche se non è escluso qualche isolato rovescio nel pomeriggio sull'Appennino. Temperature minime tra 22-27°C, massime tra 30-35°C. (Rem)