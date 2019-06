Roma: Silvestroni (Fd'I), da Raggi solo divieti e nessuna valorizzazione delle tradizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risiamo, la Raggi continua a mettere divieti, ad abolire, a porre restrizioni su qualunque cosa sia tradizione e caratteristica di Roma e dei Romani. Tutti pretendiamo e ci battiamo per il rispetto degli animali, figuriamoci per i cavalli, ma le botticelle sono la storia e la tradizione di Roma. I tavolini fuori ai ristoranti se non sono un problema per l'incolumità e la salute pubblica permettono ai romani, ai turisti Italiani e stranieri di godersi spesso ottima cucina nei salotti storici tra i più suggestivi al mondo". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. "Basta Raggi, basta divieti sulle tradizioni e sul diritto di godersi nel rispetto di tutti, compresi gli equini, la città più bella del Mondo e capitale d'italia. Basta accanimento sui ristoratori e commercianti, basta vedere il degrado in ogni quartiere e municipio compreso il primo Municipio. Se saranno appurate e confermate le minacce al presidente della commissione ambiente del Campidoglio come ovvio i responsabili devono essere puniti e giustamente sanzionati secondo legge. Questo però non deve giustificare e assolvere il disastro Raggi e dei 5 stelle perpetrato a danno di Roma da oltre 3 anni", conclude. (Com)