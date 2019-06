Civitavecchia: rinvenuto cadavere dell'uomo disperso in mare a 70 miglia dalla costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricerche dell'uomo, residente in Sardegna, e disperso in mare mentre viaggiava sul traghetto Moby Dada da Civitavecchia a Cagliari, sono terminate nel pomeriggio di ieri alle 18. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato a circa 70 miglia dalla costa e recuperato a bordo dell’unità navale della Guardia costiera. La salma è stata trasportata a Cagliari dove è arrivata in nottata. Lì si sono svolte le formalità di rito per la consegna della salma ai familiari, sotto la guida della Capitaneria di Porto locale e della Questura. Le operazioni di ricerca sono state condotte dalla Guardia costiera di Civitavecchia con l'impiego di un Atr-42 Manta 10-01 decollato dalla base aerea di Pescara e della motovedetta Cp284 della Capitaneria di Porto di Fiumicino.(Com)