Regno Unito-Russia: premier May, ripresa rapporti possibile se Mosca cambierà atteggiamento

- Il Regno Unito è senza dubbio interessato a migliorare i rapporti con la Federazione Russa, purché le autorità di Mosca le loro politiche sul piano internazionale. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro britannico, Theresa May, durante una conferenza stampa organizzata a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka. “La normalizzazione dei rapporti bilaterali può avvenire solo se la Russia cesserà di promuovere attività che mettono a rischio il Regno Unito e i suoi alleati, come è avvenuto nel quadro del caso di Salisbury”, ha spiegato May.Il presidente russo, di contro, ha affermato che le autorità di Mosca e del Regno Unito non dovrebbero lasciare che il caso di Salisbury pregiudichi il ripristino di un rapporto bilaterale costruttivo. “Sono davvero convinto che la ripresa dei legami e della cooperazione bilaterale sia necessaria, e lo hanno confermato anche i rappresentanti della comunità imprenditoriale britannica che ho avuto modo di incontrare negli ultimi giorni”, ha detto Putin. Due uomini di nazionalità russa sono accusati dalle autorità britanniche di essere i responsabili del tentativo di avvelenamento dell’ex funzionario dell’intelligence di Mosca Sergej Skripal e della figlia Yulia, avvenuto nel marzo 2018 nella cittadina di Salisbury.(Git)