Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla “Colazione con il sindaco”.Oratorio san Gregorio Barbarigo, via Bordighera, 46 (ore 8.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla festa per i 25 anni di Emergency.Teatro dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2 (ore 10.30)L’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino partecipa all’incontro dal titolo “Where are you ‘really’ from? Sull’identità e su come resistere alle etichette”, nell’ambito dell’iniziativa “Di Guerra e di Pace” per i 25 anni di Emergency.Piccolo teatro Grassi di via Rovello 2 (ore 14.00)Gli assessori Roberta Guaineri (Sport e Turismo e Qualità della vita), Lorenzo Lipparini (Partecipazione) e Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali) partecipano alla tradizionale parata della Milano Pride 2019.Piazza Duca d'Aosta (ore 16.00)VARIEConvegno “Il futuro per forza” organizzato dagli esponenti di Forza Italia Giulio Gallera, Alessandro Fermi, Alan Rizzi, Mauro Piazza e Federico Romani. Sono previsti gli interventi di parlamentari, amministratori locali di Forza Italia e di aree civiche. In chiusura interverranno dal palco gli organizzatori e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.Grand Hotel Villa Torretta, Via Milanese, 3, Sesto San Giovanni/Mi (ore 9.30)Parata Milano Pride 2019.Piazza Duca d'Aosta (ore 16.00) (Rem)