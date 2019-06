Rifiuti Roma: Valeriani, basta scaricabarile su Regione, responsabilità è dei comuni. Amministrazione mai progettato e realizzato impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano rifiuti è un atto con cui le regioni definiscono le politiche generali di gestione dei rifiuti e il fabbisogno degli impianti di trattamento e di smaltimento. Il nuovo piano sta per completare il suo percorso di approvazione come avevamo detto. Gli impianti però, è bene sottolinearlo, sono realizzati o dai comuni o dai privati. Il piano non toglie i rifiuti dalle strade, a questo debbono provvedere i comuni. In tutta Italia è così perché questo prevede la legge. Questa premessa è per dire che la condizione di degrado e di abbandono della capitale, sommersa dai rifiuti, è per responsabilità esclusiva di chi l'amministrazione". Lo scrive su Facebook, riferisce una nota, l'assessore regionale al Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani."È insopportabile questo scaricabarile - aggiunge - sempre alla ricerca di un capro espiatorio. In 3 anni Roma non ha né progettato né realizzato un solo impianto, l'Ama è allo sbando, non c'è un assessore ai rifiuti, non c'è una strategia per uscire dall'emergenza. Ogni impianto va bene dai gassificatori, alle discariche ai tmb purché siano lontani, sulle spalle di altri. L'unica ricetta sperimentata è portare in giro per l'Italia e l'Europa i rifiuti con dei costi pazzeschi che pagano i romani in tariffa. Noi siamo pazienti, destiniamo risorse finanziarie e strumenti di Legge alla gestione dei comuni. C'è chi ne fa buon uso e chi no, prigioniero delle proprie paure, delle proprie incapacità e della propria arroganza. Per governare bene ci vuole coraggio, amore, competenza e pure tanta umiltà".(Com)