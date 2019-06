Chiesa: approvato nuovo programma pastorale del Centro oratori romani, al centro l'ascolto dei bambini

- È stato approvato il nuovo programma Pastorale del Centro Oratori Romani (Cor) per l'anno 2019/2020. Il titolo scelto sarà "Se non ritornerete… Dalla parte dei bambini – L’Oratorio ascolta i piccoli della città" e il programma recepisce le linee consegnate dal Cardinale Vicario di Roma, Mons. Angelo De Donatis, che lo scorso 24 giugno aveva sottolineato proprio l'importanza dell'ascolto della città. "Oggi più che mai - dichiara David Lo Bascio, presidente del Cor - sentiamo l’urgenza di prendere posizione e di farlo dalla parte dei bambini. Quotidianamente apprendiamo notizie di maltrattamenti e abusi; le ultime vicende di Reggio Emilia raccontano di sconvolgenti manipolazioni dei ricordi e alterazione della memoria, persino tramite impulsi elettrici, sui bambini per toglierli ai genitori di origine e affidarli ad altre famiglie. È solo l’ultimo episodio di una grave successione e che si somma ai molti altri non saliti alla ribalta della cronaca: situazioni di sfruttamento, di abbandono, di sofferenze fisiche e psicologiche, di disagi vissuti in silenzio da bambini e ragazzi nelle circostanze invisibili di questa città. Anche laddove non si configuri un’esplicita violenza, i più piccoli sono troppo spesso dimenticati, considerati oggetto dei comportamenti degli adulti e non persone con il loro sguardo sulla realtà e la loro capacità di comprendere la vita che li circonda". (segue) (Com)