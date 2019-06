Chiesa: approvato nuovo programma pastorale del Centro oratori romani, al centro l'ascolto dei bambini (2)

- "Per ascoltare - aggiunge Lo Bascio - il grido dei più piccoli ci vuole un di più di attenzione, perché si tratta di un grido che spesso non è in grado di esprimersi: va colto con orecchi aperti, capaci di leggere segnali in brevi parole; va intuito con occhi profondi, che decifrano gesti e atteggiamenti; e va interpretato con un cuore largo, che riesca a compensare le solitudini con tenerezza. L’Oratorio ha il potenziale per rispondere a questa chiamata, perché ancora oggi si propone, come diceva il nostro fondatore Arnaldo Canepa, "non solo di amare, ma anche di stimare i ragazzi", ovvero di restituire loro la soggettività che gli è tolta dal mondo dei grandi. Non basta: l’oratorio deve dar voce a chi non ha voce, amplificare quell’urlo minuto che i bambini non sanno alzare. Se non ritorneremo come bambini e dalla loro parte, andandoli a cercare come pecorelle smarrite perché neanche uno si perda e accogliendoli nei nostri oratori in tutte le loro fragilità, avremo sprecato la bellezza della vocazione che abbiamo ricevuto". (Com)