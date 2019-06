Rai: Mulè (FI), Di Maio scaglia suoi "bravi" contro azienda perché non lo ha pavoneggiato

- Il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, afferma in una nota: "Luigi Di Maio, che è vicepremier, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico, ha paralizzato insieme ai suoi compagni di sventura la crescita e lo sviluppo del Paese mortificando l'apparato industriale, svilendo quello imprenditoriale e provocando quello sindacale. Nel vuoto pneumatico - prosegue - non trova di meglio che scagliare i suoi 'bravi' contro la Rai (ma non dovevano 'liberarla' dai partiti?) per non averlo pavoneggiato a dovere durante l'abbattimento del ponte Morandi. Chiedevamo di porre fine a questo inutile governo per manifesta incapacità, ora questa narrazione non vale più: siamo di fronte a una manifesta pericolosità che blocca il processo decisionale, crea isolamento internazionale, innalza la pressione fiscale e inibisce ogni stimolo economico ed occupazionale. Le responsabilità non possono essere attribuite al destino cinico e baro, ma - conclude Mulè - a un governo di bari pieni solo di arroganza".(Com)