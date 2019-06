Migranti: Anzaldi (Pd) su Sea Watch, pessimo show, chi ha dato ordini?

- Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, su Twitter commenta: "Brutte immagini, pessimo show: mentre cittadini e personale in abiti civili aiutano Sea Watch3 ad attraccare, grande schieramento di uomini in divisa arresta in favore di telecamere giovane capitana disarmata dopo giorni in mare a 40 gradi. Chi ha dato questi ordini?". (Rin)