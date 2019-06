Difesa: Marocco-Usa, nuovo contratto per gli F16

- Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e quello per la Difesa hanno svelato i termini di un nuovo contratto da 250 milioni di dollari con il Marocco per mantenere e rafforzare la flotta marocchina di F-16. "Il governo marocchino ha chiesto il sostegno continuo per mantenere la sua attuale flotta F-16, includendo diversi componenti tra cui attrezzature di supporto e pezzi di ricambio", ha annunciato il Dipartimento di Stato Usa in una nota. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti rivela che questa transazione include "la formazione del personale e delle attrezzature di addestramento, equipaggiamento di supporto alle munizioni e altri elementi correlati della logistica del programma ". Questo contratto prevede l'equipaggiamento di ventitré missili avanzati marocchini per F-16: AMRAAM (missile aria-aria medio raggio avanzato), CMBRE (Munizioni comuni Bit / Riprogrammazione), JDAM (Munizione di attacco diretto comune, una bomba con guida GPS), PAVEWAY (bombe laser guidate) oltre che servizi di ingegneria. "Questa proposta di vendita sosterrà la politica estera degli Stati Uniti e la sicurezza nazionale contribuendo a rafforzare la sicurezza di un importante alleato non-Nato che è una forza importante per la stabilità politica e il progresso economico nel Nord Africa", ha detto. il comunicato stampa.