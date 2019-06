Cina-Usa: Pechino, gli Stati Uniti non imporranno ulteriori sanzioni all’export cinese

- Gli Stati Uniti non imporranno ulteriori sanzioni alle merci importate dalla Cina. Lo hanno annunciato i media di Stato cinesi oggi, al termine dell’incontro tenuto dai leader dei due paesi – Donald Trump e Xi Jinping – in occasione del summit del G20, in corso ad Osaka. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale cinese, “Xinhua”, i due capi di Stato hanno concordato di rilanciare i colloqui commerciali, e di tenere ulteriori discussioni in merito a questioni “specifiche”. L’incontro di oggi tra Trump e Xi è il primo da quasi sette mesi a questa parte: l’ultimo risale allo scorso dicembre, al summit G20 di Buenos Aires: in quell’occasione, Trump e Xi avevano concordato una tregua nel conflitto commerciale tra le due maggiori economie del globo, nel tentativo di giungere a un accordo che disinnescasse le ostilità. (segue) (Cip)