Arabia Saudita: Bin Salman accoglie l'organizzazione del vertice del G20 nel 2020

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, ha accolto con favore l'organizzazione del vertice del G20 nel suo paese nel 2020 durante il suo discorso tenuto oggi alla sessione di chiusura del vertice di Osaka in Giappone. Il Principe ereditario saudita ha sottolineato che il Regno “è determinato a collaborare con tutti i paesi per trovare un consenso alle crisi nel mondo". Il giovane principe ha anche sottolineato come “l'empowerment delle donne e dei giovani sarà la chiave per la crescita globale", e ha aggiunto che "nel G20, abbiamo la responsabilità di creare un ambiente in cui il mondo prospera". L’agenzia di stampa saudita “Spa” ricorda come Bin Salman abbia incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine del secondo giorno del vertice di Osaka con il quale ha discusso della crisi con l’Iran.(Res)