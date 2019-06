Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, sabato 29 giugno, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: l'anticiclone subtropicale africano continua a garantire la stabilità assoluta sulle regioni del Nord Ovest. Altra giornata ben soleggiata quasi ovunque salvo annuvolamenti nottetempo e il primo mattino sui settori montani, localmente anche compatti. Un isolato temporale non si esclude sulle vette delle Alpi marittime e Cozie. Clima ancora molto caldo, seppur con valori in lieve calo rispetto ai giorni precedenti; massime intorno ai 33-36°C in pianura. Venti deboli, mar Ligure quasi calmo. (Rpi)