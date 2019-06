Giappone: G20, Ivanka Trump sollecita a ulteriori sforzi per elevare condizione delle donne

- La figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ivanka, è intervenuta a un intervento sull’emancipazione femminile a margine del summit del G20 in corso ad Osaka, in Giappone. Ivanka Trump ha esortato i leader delle maggiori economie del pianeta a continuare a dare priorità all’elevazione della condizione femminile, citando i benefici della partecipazione delle donne alla forza lavoro per l’economia globale e in altre aree. “Crediamo che l’inclusione delle donne nell’economia sia non soltanto un tema di giustizia sociale, com’è ovvio che sia. Si tratta anche di una intelligente politica economica e di difesa”. La figlia del presidente Usa ha dichiarato che se le donne partecipassero al mercato globale del lavoro in misura pari a quella degli uomini, il prodotto interno lordo globale potrebbe aumentare dai 12mila ai 28mila miliardi di dollari entro il 2025. Ivanka Trump ha anche citato ricerche secondo cui gli Stati con una maggior partecipazione femminile ai processi decisionali sono meno propensi all’utilizzo della violenza o della forza militare per risolvere i conflitti internazionali. (Git)