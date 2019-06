Giappone-Italia: G20, Conte esprime soddisfazione per consenso su governance ed economia

- Il presidente del Consiglio Conte ha espresso soddisfazione per i lavori del summit G20 di Osaka in materia di governance globale, citando il raggiungimento di importanti posizioni comuni, e ringraziando il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, per la competente presidenza del G20 esibita da Tokyo. “Il multilateralismo – ha detto Conte – è un metodo che l’Italia persegue in tutte le occasioni e in tutte le situazioni”. I leader del G20, ha detto Conte, hanno analizzato in particolare il tema della crescita e della situazione economica globale, della tassazione internazionale e della finanza, delle infrastrutture e dei cambiamenti climatici. Proprio sui mutamenti climatici, ha spiegato il presidente del Consiglio, si sono registrate alcune delle divergenze più marcate: è stato sottoscritto un testo in formato 19+1”, con una adesione solo parziale degli Stati Uniti. (segue) (Git)