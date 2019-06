Giappone-Italia: G20, Conte esprime soddisfazione per consenso su governance ed economia (2)

- Conte ha spiegato di aver portato ai tavoli di lavoro del G20 “la nostra particolare sensibilità sui vari temi”: per quanto riguarda la digitalizzazione dell’economia, in particolare, l’Italia ha espresso la propria sensibilità per le piccole e medie imprese: “Riteniamo che su questo fronte debbano essere sollecitate e aiutate, perché non potendo disporre di grandi mezzi in termini di mezzi economici, rischiano di non poter godere e partecipare appieno al processo della digitalizzazione dell’economia e dell’innovazione tecnologica”. La delegazione italiana ha ribadito anche la propria avanzata posizione in tema di mutamenti climatici: “L’Italia – ha detto Conte – è sempre stata sensibile a questi temi e all’implementazione degli accordi di Parigi”. Il presidente del Consiglio ha citato la posizione favorevole, ed anzi la sollecitazione dell’Italia a riformare profondamente l’impianto dell’Organizzazione mondiale del commercio, che a causa della sua obsolescenza fatica a rispondere alle attuali sfide al sistema del multilateralismo globale. (Git)