Donbass: Cremlino, Putin discute risoluzione conflitto con omologo francese

- La necessità di dare nuova energia al dialogo nel Formato Normandia per la soluzione del conflitto in corso nel Donbass è stata al centro del colloquio tra i presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin e Emmanuel Macron, a margine del summit del G20 attualmente in corso ad Osaka. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “Il principale argomento di discussione è stata la situazione attuale in Ucraina, soprattutto per quanto riguarda la necessità di dare un nuovo impeto al dialogo per la risoluzione del conflitto”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, aggiungendo che un incontro nel formato 2+2 tra i ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Francia è attualmente in corso di preparazione. “I due presidenti hanno anche discusso alcune questioni di rilievo nel quadro dei rapporti bilaterali in ambito economico, commerciale e culturale”, ha aggiunto Peskov. (segue) (Git)