Russia-Turchia: incontro Putin-Erdogan, proposto rafforzamento cooperazione finanziaria

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale con Ankara in materia di investimenti durante il suo incontro con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka, in Giappone. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “L’interscambio commerciale ha registrato un incremento pari al 16 per cento nel 2018, e da entrambe le parti sono già stati avviati investimenti consistenti, per un valore complessivo di circa 10 miliardi di dollari. Tuttavia, ritengo che ci sia ancora margine di miglioramento, e stiamo valutando la possibile creazione di una nuova piattaforma di investimento”, ha detto Putin, sottolineando anche il rafforzamento dei flussi turistici bilaterali nell’ultimo periodo. (Git)