Ue: Conte, procedura di infrazione evitabile perché l’Italia ha un percorso ben chiaro

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Osaka, in Giappone, per il vertice dei capi di Stato e di governo del G20, ha dichiarato nella sua conferenza stampa conclusiva che non è stata condotta una trattativa europea sulla procedura di infrazione, ma si è detto fiducioso riguardo alla possibilità di evitarla. “Ci sono stati vari incontri con i partner europei. Non era questa la sede, il momento, per condurre una trattativa. È stata sicuramente un’occasione per ulteriori confronti con i nostri partner, in particolare il ministro dell’Economia con i suoi omologhi all’interno della Commissione”, ha riferito il premier. “Rimane il fatto che l’Italia ha un percorso ben chiaro. Lunedì porteremo in Consiglio dei ministri il nostro provvedimento per l’assestamento di bilancio, la rendicontazione; nel frattempo è intervenuto anche il pronunciamento che attendevamo della Corte dei Conti. Consegneremo poi alla Commissione europea” il documento, ha spiegato. (segue) (Git)