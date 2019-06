Ue: Conte, procedura di infrazione evitabile perché l’Italia ha un percorso ben chiaro (2)

- “Abbiamo fatto il nostro, siamo sereni e confidiamo che vada tutto bene”, ha dichiarato il presidente del Consiglio, dicendosi convinto che il lavoro svolto servirà a evitare la procedura. “Dovrebbe evitarla non perché c’è dietro qualche magia, non perché abbiamo elaborato qualche espediente dell’ultim’ora, ma perché i nostri conti sono in ordine e lo stiamo dimostrando, perché il flusso di cassa è superiore per quanto riguarda le entrate a quelle che erano le previsioni e le attese, perché riusciamo a contenere l’andamento per quest’anno al 2,1 per cento e quindi ci sono tutte le condizioni perché non ci sia mossa una procedura”, ha detto. (segue) (Git)