Ue: Conte, procedura di infrazione evitabile perché l’Italia ha un percorso ben chiaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa è la ragione della nostra forza, l’ho scritto anche nella lettera che ho inviato agli interlocutori europei”, ha proseguito Conte. “Noi non chiediamo sconti, favori, concessioni semplicemente vogliamo l’applicazione delle regole”, ha sottolineato. “In prospettiva futura, si preannuncia l’avvio di una nuova legislatura, ci aspettiamo che queste regole possano essere anche in parte ripensate, ridiscusse”, ha aggiunto il premier, promettendo un contributo costruttivo dall’Italia per un percorso di riforme. “Io ho un solo obiettivo: difendere gli interessi degli italiani”, ha ribadito il presidente del Consiglio. “Per me difendere gli interessi degli italiani significa evitare una procedura dannosa per il paese. Ieri oggi e domani la procedura va evitata, adesso, subito, senza ulteriore indugio”, ha concluso Conte. (Git)