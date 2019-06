Infrastrutture: principe El Hassan inaugura Tanger Med 2 a nome di Mohammed VI

- Il principe ereditario del Marocco, Moulay El Hassan, in rappresenta del re Mohammed VI, ha presieduto ieri la cerimonia delle operazioni portuali di Tanger Med 2, una piattaforma che posiziona Tanger Med come il primo polo portuale nel Mediterraneo. Questo nuovo porto, che comprende due nuovi terminal container con una capacità aggiuntiva di 6 milioni di container TEU, rafforzerà ulteriormente la posizione del Tangier Med Port Complex come hub di riferimento, in Africa e nel mondo, per i flussi logistica e commercio internazionale, con una capacità totale di oltre 9 milioni di contenitori. Secondo quanto riporta questa mattina la stampa di Rabat, questa nuova infrastruttura “consolida l'ancoraggio del Regno del Marocco nell'area euromediterranea e nel suo ambiente magrebino e arabo, rafforzando la sua vocazione di polo di scambio tra Europa e Africa, il Mediterraneo e l'Atlantico, e allo stesso tempo, rafforzare il suo ruolo centrale come partner attivo nel commercio internazionale e ben integrato con l'economia globale”. La cerimonia ufficiale di lancio di operazioni portuali del Porto Tanger Med II è iniziata con la proiezione di un filmato aziendale che mette in evidenza le varie fasi di attuazione del Complesso di Tangeri-Med e su impulso del re Mohammed VI. Questo progetto offre alla regione nord del Marocco un solido quadro economico, un livello internazionale e delle zone franche, consentendole di sviluppare il suo ricco potenziale e farne un modello di sviluppo regionale integrato. (segue) (Res)