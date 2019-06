Infrastrutture: principe El Hassan inaugura Tanger Med 2 a nome di Mohammed VI (2)

- Il Presidente dell'Agenzia Speciale Tangeri-Mediterraneo, Fouad Brini, ha tenuto un discorso in cui ha sottolineato l'importanza della visione originale che Mohammed VI ha avuto per questo progetto strategico e la giusta scelta di posizionarlo sullo stretto, all'incrocio delle rotte marittime. Tanger Med è riuscita a collegare il Marocco a 77 paesi e 186 porti, contribuendo così a inserire il Regno sulla scena marittima internazionale e ad elevarlo dall'83 ° al 17 ° posto nella classifica della Conferenza delle Nazioni Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Questo progetto strutturale comprende anche diversi parchi commerciali che hanno visto l'installazione di oltre 912 aziende, nei settori industriale, logistico e dei servizi, e hanno consentito la creazione di oltre 75.000 posti di lavoro diretti. (segue) (Res)