Business news: gruppo ceco-slovacco Ep Global Commerce punta ad acquisire rivenditore Metro

- Ep Global Commerce, un consorzio di proprietà di investitori cechi e slovacchi, ha presentato un'offerta di acquisto per il rivenditore tedesco Metro che valuta l'azienda 5,8 miliardi di euro (6,6 miliardi di dollari). Ep Global Commerce già detiene una partecipazione di quasi l'11 per cento in Metro. L'azienda, in comproprietà dell'investitore ceco Daniel Kretinsky e del partner slovacco Patrik Tkac, ha affermato che l'offerta è stata "irresistibile e un'opportunità unica" per gli azionisti, visti il difficile mercato e le sfide che si presentano dinnanzi al rivenditore, attivo soprattutto nel commercio all’ingrosso. La dirigenza di Metro ha riferito in una nota che avrebbe valutato l'offerta, ma ha consigliato ai suoi azionisti di non vendere per ora. La rete di Metro è operativa in 26 paesi con 771 punti vendita e 150 mila dipendenti, ma sta cercando di liberarsi della sua catena ipermercati Real, attualmente in perdita, così come delle sue operazioni in Cina. (Vap)