Usa-Cina: G20 Osaka, Trump definisce “eccellente” l’incontro con Xi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito “eccellente” l’incontro di alto profilo tenuto nel primo pomeriggio di oggi con l’omologo cinese Xi Jinping, a margine del summit G20 in corso a Osaka, in Giappone. Dopo l’incontro, l’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che i negoziati commerciali tra le due maggiori economie del globo sono “tornate nel giusto binario”: “Con il presidente cinese Xi abbiamo avuto un incontro molto buono, direi eccellente”, ha affermato il presidente Usa, annunciando che le due parti diffonderanno in giornata un comunicato ufficiale congiunto. (segue) (Git)