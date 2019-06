Corea del Sud-Russia: Moon e Putin discutono situazione nella Penisola coreana

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, e il capo di Stato della Russia, Valdimir Putin, si sono incontrati questa mattina a margine del summit del G20 in corso a Osaka, in Giappone. I due leader hanno discusso della situazione nella Penisola coreana, alla luce dei recenti colloqui tra Putin e il leader nordcoreano, Kim Jong-un. All’inizio dell’incontro, Putin ha espresso l’intenzione di discutere la situazione generale nella Penisola, e di condividere con Moon le impressioni maturate dall’incontro con Kim. Putin e Moon hanno posto l’accento sullo “sviluppo dinamico” delle relazioni tra Russia e Corea del Sud, con un aumento dell’interscambio commerciale del 30 per cento nel 2018. Ad oggi circa 150 aziende sudcoreane operano in Russia, e gli investimenti sudcoreani nell’economia della Russia ammontano a 2,7 miliardi di dollari. (Git)