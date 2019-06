Business news: Polonia, tasso di disoccupazione a maggio al 5,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione della Polonia a maggio ha raggiunto il 5,4 per cento. Lo ha confermato l'Ufficio centrale di statistica (Gus), ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". E' una percentuale che non viene raggiunta dal settembre del 1990, il che la rende "uno storico risultato", ha commentato su Twitter il primo ministro polacco, Mateuz Morawiecki. Il dato cala dello 0,2 per cento rispetto ad aprile. Il Gus precisa che il numero assoluto di disoccupati registrati ai centri per l'impiego a maggio era di circa 906 mila. (Vap)